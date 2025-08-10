Ο Γιάννης Γεωργαλλής συνεχίζει ως ασίσταντ κόουτς στην Dubai BC, αποτελώντας τον άμεσο συνεργάτη του Γιούριτσα Γκόλεματς στην ομάδα από το Εμιράτο, η οποία θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στη EuroLeague.

Η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά την Dubai BC και τη συμμετοχή της στη διευρυμένη EuroLeague των 20 ομάδων ήταν το πενταετές συμβόλαιο που δόθηκε στο κλαμπ από το Εμιράτο προκειμένου να συμμετάσχει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η Dubai BC συμμετείχε πέρσι στην Αδριατική Λίγκα, φτάνοντας ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης και πλέον θα ντεμπουτάρει στη EuroLeague, αντιμετωπίζοντας στην πρεμιέρα την Παρτίζαν (30/9).

Το προηγούμενο διάστημα ενισχύθηκε με παίκτες όπως ο Άλεκσα Αβράμοβιτς, ο Ντουέιν Μπέικον, ο Ντζάναν Μούσα και ο Φίλιπ Πετρούσεφ, φτιάχνοντας ένα πολύ δυνατό ρόστερ για τη νέα σεζόν. Παράλληλα, επισημοποίησε την παραμονή του Γιούριτσα Γκόλεματς στην άκρη του πάγκου και, όπως έγινε γνωστό, ο Γιάννης Γεωργαλλής συνεχίζει ως ασίσταντ κόουτς στο σταφ.

Παρεμπιπτόντως, στο προπονητικό τιμ της Dubai BC εντάχθηκε και ο Λανς Χάρις, ο οποίος αγωνίστηκε στο παρελθόν στον Κολοσσό Ρόδου (2008-10) και στον Ίκαρο (2011).

