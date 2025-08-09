Ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω social media στον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα της Team USA στο προσεχές FIBA AmeriCup.

Ο Τζέριαν Γκραντ θα έχει πολύ γεμάτο καλοκαίρι, μετά την κλήση του στην Team USA. Το φετινό FIBA AmeriCup (22-31 Αυγούστου) θα έχει ιδιαιτέρως ελληνικό χρώμα, αφού ο γκαρντ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στις κλήσεις των ΗΠΑ και θα στελεχώσει τη 12άδα.

Με τον Παναθηναϊκό να στέλνει το δικό του μήνυμα στον Τζέριαν Γκραντ. «Συγχαρητήρια Τζέριαν για την κλήση σου να εκπροσωπήσεις την Team USA στο FIBA AmeriCup. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα» έγραφε η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα social media για τον Αμερικανό γκαρντ.

Ο οποίος εξαργύρωσε τις δύο εκπληκτικές σεζόν του με τα «πράσινα» και θα φορέσει τη φανέλα της χώρας του. Θυμίζουμε ότι την περασμένη σεζόν ο Τζέριαν Γκραντ αγωνίστηκε σε 41 παιχνίδια της EuroLeague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μετρώντας 8.6 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ σε 26'51'' συμμετοχής.

Το ποστ του Παναθηναϊκού για τον Τζέριαν Γκραντ

Congratulations @JerianGrant on your selection to represent Team USA at the FIBA AmeriCup! 🇺🇸



We’re so proud of you! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/rchFhg0QTY August 9, 2025

Η κλήση της Team USA

Φυσικά δεν είναι μόνο ο Τζέριαν Γκραντ που δίνει ελληνικό χρώμα στην κλήση της Team USA. Πέραν του γκαρντ του Παναθηναϊκού, εκεί βρίσκονται οι Ζακ Όγκαστ, Τζάρελ Έντι και Καμ Ρέινολντς.

Οι κλήσεις της Team USA: Ζακ Όγκαστ, Ρόμπερτ Μπέικερ, Τάιλερ Καβανό, Τζακ Κούπλεϊ, Τζάρελ Έντι, Λάνγκστον Γκάλογουεϊ, Τζέριαν Γκραντ, Ελάιζα Πέμπερτον, Ζαϊμιούς Ράμσεϊ, Καμ Ρέινολντς, Τζαβόντε Σμαρτ και Σπίντι Σμιθ.