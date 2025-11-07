Η «Θύρα 13» έστειλε το δικό της μήνυμα στον Ματίας Λεσόρ μετά το νέο πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τον τραυματισμό του.

Όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ο Ματίας Λεσόρ υπέστη εκ νέου οστικό οίδημα στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην ενεργό δράση, με τον Γάλλο σέντερ να χαίρει και της άκρας συμπαράστασης των οργανωμένων φίλων των «πρασίνων».

Συγκεκριμένα προχώρησε σε μια ανάρτηση σε story στο Instagram στο οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά στα γαλλικά: «Είθε αυτή η παύση να είναι μόνο ένα εφαλτήριο προς μια ακόμη πιο δυνατή εκδοχή του εαυτού σου. Τα λέμε πολύ σύντομα!» ανέφερε χαρακτηριστικά η «Θύρα 13» στο μήνυμά της.