Παναθηναϊκός, Λεσόρ: Το μήνυμα της Θύρας 13 στον Γάλλο σέντερ
Όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ο Ματίας Λεσόρ υπέστη εκ νέου οστικό οίδημα στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην ενεργό δράση, με τον Γάλλο σέντερ να χαίρει και της άκρας συμπαράστασης των οργανωμένων φίλων των «πρασίνων».
Συγκεκριμένα προχώρησε σε μια ανάρτηση σε story στο Instagram στο οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά στα γαλλικά: «Είθε αυτή η παύση να είναι μόνο ένα εφαλτήριο προς μια ακόμη πιο δυνατή εκδοχή του εαυτού σου. Τα λέμε πολύ σύντομα!» ανέφερε χαρακτηριστικά η «Θύρα 13» στο μήνυμά της.
