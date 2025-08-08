Ο Πάολο Γκαλμπιάτι είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Πάμπλο Λάσο στον πάγκο της Μπασκόνια.

Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση του τέλους της συνεργασίας της Μπασκόνια με τον Πάμπλο Λάσο, η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε ότι τα ηνία του πάγκου τα αναλαμβάνει ο Πάολο Γκαλμπιάτι.

Οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία με συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια δύο ετών βάσει του οποίου η κοινή τους πορεία αναμένεται να διαρκέσει έως και το καλοκαίρι του 2027.

Την περασμένη σεζόν, ο 41χρονος Ιταλός τεχνικός βρισκόταν στην Τρέντο όπου τερμάτισε στην τέταρτη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος ενώ παράλληλα συμμετείχε στο EuroCup όπου είχε ρεκόρ 6-12.

Στο παρελθόν έχει περάσει επίσης μεταξύ άλλων από το επιτελείο της Βαρέζε και της εθνικής Ιταλίας.