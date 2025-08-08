Μπασκόνια: Επίσημα παρελθόν από τον πάγκο ο Πάμπλο Λάσο
Η Μπασκόνια με επίσημη ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως η κοινή πορεία της ομάδας με τον Πάμπλο Λάσο έφτασε πλέον στο τέλος της, επιβεβαιώνοντας όλα τα δημοσιεύματα των περασμένων μηνών που είχαν κυκλοφορήσει.
Ο σύλλογος από τη χώρα των Βάσκων ευχαρίστησε τον 57χρονο προπονητή, ο οποίος έμεινε στον πάγκο για έναν χρόνο μετά το πέρασμά του από τη Μπάγερν Μονάχου. Η Μπασκόνια τερμάτισε την περασμένη σεζόν στη 14η θέση της Euroleague ενώ στο ισπανικό πρωτάθλημα τελείωσε στην όγδοη θέση έχοντας ρεκόρ 19-15.
Στο παρελθόν, ο έμπειρος τεχνικός είχε περάσει ξανά από την ομάδα αλλά ως παίκτης, έχοντας αγωνιστεί από το 1984 έως και το 1995.
Η ανακοίνωση της Μπασκόνια για τον Λάσο
Mila esker eta zorte on, Pablo!— Baskonia (@Baskonia) August 8, 2025
🗞️ https://t.co/Op4SBGsvyG pic.twitter.com/LifWzoww8R
