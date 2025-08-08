Μέτου: Κοντά στη Μονακό σύμφωνα με τον Ουρμπόνας
Ανατροπή δεδομένων με τον Τσιμέζι Μέτου, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα, είναι κοντά στην Μονακό!
Όπως αναφέρει ο Ντονάτας Ουρμπόνας του Basketnews, ο Τσιμέζι Μέτου είναι κοντά στη συμφωνία με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με τις ιατρικές εξετάσεις του παίκτη να είναι αυτές που απομένουν για να προχωρήσει η υπόθεση.
Ο Μέτου υπέστη ρήξη Αχιλλείου τένοντα την περασμένη σεζόν και, όπως αναφέρει ο Ουρμπόνας στο δημοσίευμα, αναμένεται να επιστρέψει τον Ιανουάριο στη δράση.
Προ ημερών δημοσιεύματα ανέφεραν πως η Μπαρτσελόνα θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ της, κάτι που έρχεται όμως να ανατρέψει το ρεπορτάζ του Λιθουανού ρεπόρτερ.
Πριν από τον τραυματισμό, ο Μέτου είχε μια καλή rookie σεζόν στην EuroLeague με την Μπαρτσελόνα, έχοντας μέσο όρο 11 πόντους με 62,4% στα δίποντα και 36,4% στα τρίποντα, μαζί με 4,8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 0,6 κλεψίματα, 0,6 μπλοκ και 11,8 βαθμούς στο PIR, σε 20 λεπτά ανά αγώνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.