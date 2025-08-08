Ο Τσιμέζι Μέτου φαίνεται πως ετοιμάζεται για... νέες περιπέτειες, με δημοσιεύματα να τον φέρνουν μια ανάσα από την Μονακό!

Ανατροπή δεδομένων με τον Τσιμέζι Μέτου, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα, είναι κοντά στην Μονακό!

Όπως αναφέρει ο Ντονάτας Ουρμπόνας του Basketnews, ο Τσιμέζι Μέτου είναι κοντά στη συμφωνία με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με τις ιατρικές εξετάσεις του παίκτη να είναι αυτές που απομένουν για να προχωρήσει η υπόθεση.

Ο Μέτου υπέστη ρήξη Αχιλλείου τένοντα την περασμένη σεζόν και, όπως αναφέρει ο Ουρμπόνας στο δημοσίευμα, αναμένεται να επιστρέψει τον Ιανουάριο στη δράση.

Προ ημερών δημοσιεύματα ανέφεραν πως η Μπαρτσελόνα θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ της, κάτι που έρχεται όμως να ανατρέψει το ρεπορτάζ του Λιθουανού ρεπόρτερ.

Πριν από τον τραυματισμό, ο Μέτου είχε μια καλή rookie σεζόν στην EuroLeague με την Μπαρτσελόνα, έχοντας μέσο όρο 11 πόντους με 62,4% στα δίποντα και 36,4% στα τρίποντα, μαζί με 4,8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 0,6 κλεψίματα, 0,6 μπλοκ και 11,8 βαθμούς στο PIR, σε 20 λεπτά ανά αγώνα.