Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο θα λάβει μέρος στο ECOMMBX Cup, αντιμετωπίζοντας Σερβία (9/8) και Ισραήλ (10/8), δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον Βαγγέλη Ζούγρη.

Αυτό θα είναι το μοναδικό τουρνουά στο οποίο θα απουσιάσουν οι παραπάνω, καθώς με την επιστροφή της Ελλάδας από την Κύπρο, αναμένεται να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΟΚ:

Για την Κύπρο αναχωρεί σήμερα η Εθνική ανδρών, αφού προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ. Στη Λεμεσό, πρώτο της προορισμό και στο Ευρωμπάσκετ 2025, θα συμμετάσχει στο ECOMMBX Cup με δύο πολύ δυνατά παιχνίδια προετοιμασίας, αύριο Σάββατο 9/8 με τη Σερβία (20.30) και μια μέρα αργότερα, με το Ισραήλ (20.30).

Στην αποστολή συμμετέχουν 16 παίκτες, ενώ στην Αθήνα έμειναν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης οι οποίοι αναμένεται να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων μετά την επιστροφή της ομάδας από την Κύπρο.

Οι 16 παίκτες που συμμετέχουν στην αποστολή είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζινας.