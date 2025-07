Όπως όλα δείχνουν ο Ντάλτον Χομς θα συνεχίσει στην Παρί και τη νέα σεζόν.

Δεν θα αλλάξει... γειτονιά εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Ντάλτον Χομς. Σύμφωνα με το «BasketNews» η Παρί βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον παίκτη για να τον κρατήσει στο Παρίσι.

Ο Αμερικανός φόργουορντ μέτρησε 4,3 πόντους, 2 ριμπάουντ, 0,7 ασίστ στη Euroleague στα 12 λεπτά που έμενε στο παρκέ. Σίγουρα καποια βασική επιλογή αλλά έδινε ορισμένες λύσεις προερχόμενος από τον πάγκο. Τελειωσε τους τελικούς κόντρα στη Μονακό με 6.6 πόντους και 2.8 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Μπασκόνια, Τρέντο, Κρεμόνα, αλλά και στη G-League με τους Όστιν Σπερς.

