Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της ημέρας στη Stoiximan GBL, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Σήμερα, Κυριακή (26/10) ολοκληρώνεται και η 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την Μύκονο να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 13:00 (ΕΡΤ 2), σε ένα πολύ ξεχωριστό παιχνίδι για την ομάδα των Κυκλάδων, καθώς αυτό θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην έδρα του συλλόγου.

Τέλος, στις 15:30 ο Παναθηναϊκός τίθεται αντιμέτωπος με τον Προμηθέα (ΕΡΤ2).

Οι μεταδόσεις της ημέρας