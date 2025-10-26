Μύκονος - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε το ιστορικό ματς της ομάδας του Ζιάγκου στη Stoiximan GBL
Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της ημέρας στη Stoiximan GBL, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Σήμερα, Κυριακή (26/10) ολοκληρώνεται και η 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την Μύκονο να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 13:00 (ΕΡΤ 2), σε ένα πολύ ξεχωριστό παιχνίδι για την ομάδα των Κυκλάδων, καθώς αυτό θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην έδρα του συλλόγου.
Τέλος, στις 15:30 ο Παναθηναϊκός τίθεται αντιμέτωπος με τον Προμηθέα (ΕΡΤ2).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Μύκονος - Ολυμπιακός (13:00, ΕΡΤ2)
- Παναθηναϊκός - Προμηθεάς (15:30, ΕΡΤ2)
@Photo credits: eurokinissi
