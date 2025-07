Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την ανεύρεση γκαρντ, με το όνομα του Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ να βρίσκεται στην «ερυθρόλευκη» λίστα, την ώρα που στις ΗΠΑ κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

Στον Ολυμπιακό μετρούν αντίστροφά προκειμένου να ολοκληρωθεί το ρόστερ του για την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε αναζήτηση γκαρντ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει στη λίστα του τον 24χρονο Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ ο οποίος προέρχεται από καλή καλή σεζόν στο NBA με τη φανέλα των Νιου Όρλεανς Πέλικανς.

Μάλιστα στην Αμερική και πιο συγκεκριμένα ο ρεπόρτερ των Σαν Αντόνιο Σπερς, Ντάστι Γκάρζα, ανέφερε ότι ο παίκτης προσπάθησε να κερδίσει θέση στο ρόστερ των Σπερς χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Γι' αυτόν τον λόγο βρίσκεται -όπως λέει χαρακτηριστικά- σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ολυμπιακό παρά το γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Μακάμπι.

Τέλος εξηγεί ότι πιθανότερο σενάριο είναι να υπάρξει συμφωνία με την ελληνική ομάδα. Το σίγουρο είναι ότι ο παίκτης βρίσκεται στο «ερυθρόλευκο» ραντάρ καθώς πρόκειται για μια από τις περιπτώσεις που «εξετάζει» ο Έλληνας τεχνικός.

Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ο Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ είχε με τους Πέλικανς κατά μέσο όρο 10.7 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ, ενώ σούταρε με 48% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 79% στις βολές ανά 23 λεπτά συμμετοχής.

Είναι 2.01 μέτρα ύψος, αγωνίζεται στις θέσεις «2» και «3» και είχε επιλεγεί στον 2ο γύρο του draft το 2021 και πιο συγκεκριμένα στο νούμερο «51». Ο Μπόστον Τζούνιορ μετράει 147 ματς στο NBA έχοντας φορέσει για τρία χρόνια και τη φανέλα των Κλίπερς, με 7.5 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.2 τελικές πάσες ανά 16 λεπτά στο παρκέ.

Brandon Boston Jr., who attempted to earn a roster spot with the Spurs last fall, is now in advanced talks with Greek basketball club Olympiacos of the EuroLeague. A report earlier today indicated he might join former Spur Lonnie Walker at Maccabi Tel-Aviv, but a deal could be… pic.twitter.com/CYtDvOXYfL