Σάσα Βεζένκοβ, Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ θα βραβευτούν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός πριν το τζάμπολ με τον Πανιώνιο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL και καλεί τον κόσμο του να έρθει από νωρίς στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανιώνιο το μεσημέρι της Κυριακής (19/10 - 13:00), για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι που έχει καλέσει τις οικογένειες και τα μικρά παιδιά στο γήπεδο.

Και πέραν από αυτήν τη γιορτινή ατμόσφαιρα, οι φίλοι των Πειραιωτών, θα βραβεύσουν και τους κορυφαίους της σεζόν. Σάσα Βεζένκοβ, Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν και οι τρεις μέλη της κορυφαίας πεντάδας στο περσινό πρωτάθλημα, το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν με 1-3 απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα, ο Βεζένκοβ θα πάρει και το βραβείο του MVP της περσινής σεζόν, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να καλεί τον κόσμο από νωρίς στο γήπεδο. Και αυτό διότι οι βραβεύσεις θα γίνουν πριν το τζάμπολ με τον Πανιώνιο.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Αύριο η μέρα είναι αφιερωμένη στις οικογένειες και τα παιδιά, αφού τα «Sunday Funday Family Games» κάνουν πρεμιέρα!

Και επειδή πάντα υπάρχει τρόπος να γίνει κάτι ακόμα πιο όμορφο, οι Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραλάβουν τα βραβεία τους ως μέλη της καλύτερης πεντάδας του περσινού πρωταθλήματος.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει το κερασάκι στην τούρτα, η βράβευση του πολυτιμότερου παίκτη της περσινής σεζόν, Σάσα Βεζένκοφ!

Γι’ αυτό, ελάτε από νωρίς αύριο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτές τις ξεχωριστές στιγμές! Οι βραβεύσεις θα γίνουν λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, οπότε… μην αργήσετε!»