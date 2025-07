Ιτούδης για Μίτσιτς: «Δεν ήταν εύκολο το deal, τον ήθελαν πολλές ομάδες»

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για τον Βασίλιε Μίτσιτς και την απόκτησή του από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο... σίριαλ του καλοκαιριού.

Ο Σέρβος γκαρντ αποτέλεσε το «μήλον της έριδος» για πολλές ομάδες της Euroleague μετά την απόφασή του να αφήσει το NBA και επιστρέφει στην Ευρώπη.

Τελικά η «σταχτοπούτα» Χάποελ Τελ Αβίβ κατάφερε να κερδίσει την κούρσα και να κάνει δικό της τον Βασίλιε Μίτσιτς για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Δημήτρης Ιτούδης μιλώντας για το νέο απόκτημα της ομάδας του και MVP του 2022 στην Euroleague, είπε χαρακτηριστικά: «είμαστε πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που προσθέτουμε έναν ακόμη εξαιρετικό παίκτη στο ρόστερ μας. Δεν ήταν μια εύκολη συμφωνία, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Υπήρχαν πολλές άλλες ομάδες που τον ήθελαν, και αυτό είναι λογικό. Πολλές ομάδες ήθελαν να πάρουν τον Βάσα. Από τον Αύγουστο, ξεκινά η δική μας περίοδος ως νέα ομάδα για να σταθεροποιηθούμε».

Και κατέληξε: Θα υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν θα μπορέσουν να είναι μαζί μας από την αρχή της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, επειδή έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Ο Μίσιτς ανήκει και αυτός σε αυτή την κατηγορία, πράγμα που σημαίνει ότι ίσως του πάρει λίγο περισσότερο χρόνο να μπει σε ρυθμό, όμως διαθέτει την εμπειρία, τις γνώσεις και το ταλέντο για να ενταχθεί γρήγορα».

