Δείτε αναλυτικά τις 10 διπλές αγωνιστικές και ποιους θα αντιμετωπίσουν σε αυτές Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τη φετινή EuroLeague.

Το πρόγραμμα της EuroLeague για την ερχόμενη σεζόν έγινε γνωστό, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να μαθαίνουν αναλυτικά το καλεντάρι για τις 38 αγωνιστικές τους. Μαζί με αυτό και τις διπλές αγωνιστικές, οι οποίες από τη φετινή σεζόν θα είναι 10.

Η πρώτη για τον Ολυμπιακό ξεκινάει με τις εκτός έδρας υποχρεώσεις, απέναντι σε Μπασκόνια και Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ τις Μπάγερν Μονάχου και Μπαρτσελόνα.

Ενώ θυμίζουμε πως τα ντέρμπι των δύο ομάδων έχουν οριστεί για τη 19η και την 30ή αγωνιστική αντίστοιχα.

