Ο Γιώργος Παπαγιάννης αποτελεί πλέον παρελθόν από τη Μονακό.

Η Μονακό ανακοίνωσε το τέλος της κοινής πορείας της με τον Γιώργο Παπαγιάννη, με τον σύλλογο από το Μόντε Κάρλο να ευχαριστεί τον Έλληνα σέντερ για την ενέργεια που έβγαλε στο παρκέ.

Κάπως έτσι, ύστερα από μόλις μία σεζόν, ο 28χρονος με ύψος 2,20 μ., ετοιμάζεται πλέον για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Κατά την περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Παπαγιάννης στο επίπεδο της Euroleague μετρούσε κατά μέσο όρο από 17 πόντους με 5 ριμπάουντ σε 17 λεπτά εντός παρκέ.

Το Gazzetta, στις αρχές του Ιουνίου είχε ενημερώσει ότι ο έμπειρος σέντερ θα αποτελούσε παρελθόν από το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, με τον ίδιο να αναμένεται να γίνει κάτοικος Κωνσταντινούπολης για την Αναντολού Εφές.

❤️ Thank you, Pap !



Georgios Papagiannis quitte la #RocaTeam après une grande saison en Principauté ! 🇲🇨



Merci pour ton énergie et ton combat sur le parquet 🙌



👏 On te souhaite le meilleur pour la suite !#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/Tb0XGMurqR