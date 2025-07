Το σίριαλ με τον Βασίλιε Μίτσιτς καλά κρατεί, με νέο δημοσίευμα από τη Σερβία να κάνει λόγο για συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την ώρα που το όνομά του έχει ήδη συνδεθεί με τον Ολυμπιακό και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Το σίριαλ αναφορικά με το μέλλον του Βασίλιε Μίτσιτς δεν λέει να τελειώσει.

Μετά το δημοσιεύμα του «Sportando» που ανέφερε ότι ο Σέρβος γκαρντ είχε πρόταση της Χάποελ Τελ Αβίβ ύψους 18 εκατομμυρίων δολαρίων για τρία χρόνια, αλλά επέλεξε τον Ολυμπιακό, ήρθαν οι συμπατριώτες του για να αλλάξουν το αφήγημα.

Συγκεκριμένα, το σέρβικο μέσο «Basketball Sphere» ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ιστορία στέλνοντας τον Μίτσιτς στη Ρεάλ Μαδρίτης κάνοντας λόγο για κλεισμένη συμφωνία.

🚨 Vasilije Micic ready to make his EuroLeague return!



According to our source, the Serbian point guard is set to sign a two-year deal with Real Madrid ✍🏻🇪🇸#HalaMadrid pic.twitter.com/ZTKAFpkvBh