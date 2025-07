Ο Βασίλιε Μίτσιτς δέχθηκε μυθική πρόταση από τη Χάποελ Τελ Αβίβ σύμφωνα με το «Sportando», όμως όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα εκείνος έχει επιλέξει τον Ολυμπιακό.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς είναι ανάμεσα στα ονόματα που πρωταγωνιστούν στη φετινή off season στη EuroLeague με πολλές ομάδες να έχουν φανερώσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του.

Όπως αναφέρει το «Sportando», ο Σέρβος γκαρντ βρίσκεται πολύ κοντά στην επιλογή του επόμενου προορισμού του, ενώ μάλιστα έχει δεχθεί μυθική πρόταση από τη Χάποελ Τελ Αβίβ ύψους 18 εκατομμυρίων για τρία χρόνια.

Ο δημοσιογράφος του ισπανικού μέσου, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι, τονίζει όμως πως ο Μίτσιτς είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. «Ο Μίτσιτς έχει πρόταση 18 εκατομμυρίων ευρώ για τρία χρόνια από την Χάποελ και ακόμη βρίσκεται στο στόχαστρο της Φενέρ, όμως εκείνος έχει επιλέξει τον Ολυμπιακό».

