Ο Βαλαντσιούνας και η οικογένειά του εξακολουθούν να θέλουν Παναθηναϊκό, οι Νάγκετς όμως δεν το συζητάνε

Ένας σταρ του ΝΒΑ στο... κατώφλι του ΟΑΚΑ, οι Νάγκετς που δεν το βάζουν κάτω και στο βάθος... ένας ιδιοκτήτης που δεν χάνει ποτέ. Η υπόθεση «Βαλαντσιούνας» εξελίσσεται σε θρίλερ με φόντο τον Παναθηναϊκό, το Ντένβερ και τον αμείλικτο Σταν Κρόνκι να κρατά το τέλος της ιστορίας στα χέρια του.

Γιόνας Βαλαντσιούνας, Παναθηναϊκός και στο βάθος... Νάγκετς.

Κανείς δεν φανταζόταν πως αυτό θα ήταν το τρίπτυχο του φετινού καλοκαιριού, όμως το μέλλον του Λιθουανού σέντερ αδιαμφισβήτητα αποτελεί το βασικότερο ζήτημα όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Ένα σίριαλ δίχως φινάλε, όμως στο τέλος ποιος θα μείνει ευχαριστημένος;

Όλα ξεκίνησαν, όταν ο Ντονάτας Ουρμπόνας έριξε τη «βόμβα» της επικοινωνίας του τριφυλλιού με τον Βαλαντσιούνας κι έκτοτε οι εξελίξεις... έτρεχαν. Ο 33χρονος ψηλός ήρθε μάλιστα και στη χώρα μας για να περάσει τα ιατρικά έχοντας συμφωνήσει προφορικά με τον Παναθηναϊκό. Η κατάστασή του στο NBA δεν είχε ξεκαθαρίσει όμως. Ο Βαλαντσιούνας έγινε trade από τους Σακραμέντο Κινγκς στους Ντένβερ Νάγκετς στη θέση του Ντάριο Σάριτς, έχοντας εγγυημένο συμβόλαιο για τη σεζόν 2025-26 ύψους 10.4 εκατομμυρίων, ενώ υπάρχει και team option για την επόμενη χρονιά.

We have acquired Jonas Valančiūnas from the Sacramento Kings in exchange for Dario Šarić pic.twitter.com/bgohjQOTeh