Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, και ο Sports Director των «ερυθρόλευκων», Χρήστος Μπαφές, βρίσκονται στο Summer League του Λας Βέγκας και παρακολούθησαν τον αγώνα των Χοκς με τους Σανς.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το πλάνο της καλοκαιρινής του ενίσχυσης και οι άνθρωποι των πρωταθλητών Ελλάδας ταξίδεψαν στο Λας Βέγκας όπου διεξάγεται το Summer League, κάνοντας επαφές με κορυφαία γραφεία και εκπροσώπους παικτών.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, έχει να ταξιδέψει αυτοπροσώπως σε Summer League από την εποχή που βρισκόταν στη Ρωσία, ως προπονητής της Χίμκι.

Ο κόουτς των πρωταθλητών Ελλάδας βρέθηκε στην αναμέτρηση των Χοκς με τους Σανς, έχοντας στο πλευρό του τον Sports Director των Πειραιωτών, Χρήστο Μπαφέ.

Μάλιστα, η κάμερα έπιασε τον σούπερ σταρ των Ατλάντα Χοκς, Τρέι Γιανγκ, να περνάει μπροστά από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Στο Λας Βέγκας βρίσκεται και ο General Manager των πρωταθλητών, Νίκος Λεπενιώτης.

Trae Young in the building for Hawks vs Suns. pic.twitter.com/9bLjIulTfY