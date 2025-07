Η περίπτωση του Βάσα Μίτσιτς συνδέεται με τον Ολυμπιακό, και ο Εβάν Φουρνιέ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να γίνει συμπαίκτης με τον Σέρβο γκαρντ στους Πειραιώτες.

Ο Εβάν Φουρνιέ άνοιξε διάλογο στο Twitter με τους οπαδούς του Ολυμπιακού, απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούσαν τόσο τον ίδιο όσο και τους «ερυθρόλευκους».

Ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού ρωτήθηκε για την πιο τρελή εμπειρία του με θαυμαστή, εξηγώντας πως τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει την άφιξή του στο αεροδρόμιο για τους Πειραιώτες.

Παράλληλα, απάντησε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ότι ανυπομονεί να γνωρίσει τον αδερφό του, Κώστα, με τον οποίο θα είναι συμπαίκτες την επόμενη σεζόν στους πρωταθλητές Ελλάδας, ενώ ρωτήθηκε και για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας και το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, λέγοντας: «Ελπίζω να πάει».

Ο Φουρνιέ κλήθηκε να σχολιάσει τη φημολογία γύρω από τον Βάσα Μίτσιτς και την πιθανότητα ο Σέρβος γκαρντ να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, τονίζοντας: «Νομίζω πως υπάρχουν πολλοί που απλώς θέλουν λίγη προσοχή στο Twitter. Να πιστεύετε κάτι μόνο όταν γίνει επίσημο».

I think there is a lot of people that want attention on twitter. Only believe something when its official lol