Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δείπνο που παρέθεσε στο Σούνιο σε όλο το επιτελείο του Παναθηναϊκού, έδωσε το σύνθημα για την εξέλιξη της φετινής σεζόν ζητώντας το... treble.

Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (12/10, 19:00) για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επέλεξε να φέρει την ομάδα ακόμη πιο κοντά, παραθέτοντας δείπνο στο σπίτι του στο Σούνιο.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δείπνησαν όλοι μαζί, σε μια βραδιά με έντονο οικογενειακό χαρακτήρα, στην οποία πήρε το λόγο τόσο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όσο και ο πρόεδρος, Βασίλης Παρθενόπουλος, αλλά και ο προπονητής της ομάδας, Εργκίν Άταμαν.

Συγκεκριμένα, ο Γιαννακόπουλος είπε: «Θέλω να ευχηθώ σε εσάς και τις οικογένειές σας υγεία. Με τους περισσότερους γνωριζόμαστε εδώ και δύο χρόνια. Κάποια καινούρια πρόσωπα ήρθαν εδώ εντός κι εκτός παρκέ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους πιο παλιούς να κάνουν τους νέους να νιώσουν σαν οικογένεια. Να καταλάβουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός, το μεγαλύτερο δηλαδή κλαμπ στην Ευρώπη. Ο λόγος που εγώ και ο κόουτς αποφασίσαμε να συναντηθούμε εδώ σήμερα, είναι λόγω της ενέργειας που έχει αυτό το μέρος.Εκεί στη γωνία είναι το τραπεζάκι που θα βρίσκονται τα τρία τρόπαια στο τέλος της σεζόν! Δεν θέλω να πω πολλά. Ξέρουμε τι ταλέντο έχουμε, τι ενέργεια έχουμε. Η επιτυχία είναι ο μόνος δρόμος. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας. Είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείτε. Όπως και ο κ. Παρθενόπουλος και ο κόουτς. Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν»