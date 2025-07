Όταν ο Μπάμπα ζήτησε φανέλα του Ολυμπιακού από τον Φουρνιέ: «Ήμουν εκεί! Θέλω την εμφάνιση»

Ο Μο Μπάμπα προσπάθησε με χιουμοριστικό τρόπο να διεκδικήσει μία από τις φανέλες του Ολυμπιακού, τις οποίες έκανε giveaway ο Εβάν Φουρνιέ στο twitter του.

Δεν πέρασαν πολλές ημέρες από τη στιγμή που ο Εβάν Φουρνιέ ανακοίνωσε στο αγαπημένο του twitter πως θα κάνει giveaway φανέλες του Ολυμπιακού με το όνομά του, σε μερικούς τυχερούς. Το μοναδικό που ζήτησε ήταν να του αποδείξουν με βίντεο πως βρισκόταν στην υποδοχή του, κατά την άφιξή του πέρσι στην Ελλάδα, όταν και υπέγραψε στον Ολυμπιακό.

Αυτό που δεν υπολόγιζε ο Γάλλος, ήταν το... χιούμορ του Μο Μπάμπα. Ο πρώην συμπαίκτης του στο Ορλάντο, που όπως διαβάσατε στο Gazzetta βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού, αν και εφόσον αποφασίσει να αφήσει οριστικά πίσω το NBA, μπήκε κάτω από το συγκεκριμένο ποστ και άφησε το δικό του σχόλιο.

«Ήμουν εκεί αδερφέ μου. Τώρα στείλε μου τη φανέλα σου σε παρακαλώ. Ευχαριστώ» ήταν το σχόλιο του 27χρονου σέντερ, το οποίο μάλιστα συνοδεύτηκε και από ένα βίντεο της άφιξης του Φουρνιέ. Σχόλιο που προκάλεσε φυσικά... παροξυσμό στις τάξεις των φίλων των Πειραιωτών, οι οποίοι μαζικά του ζήτησαν να απαρνηθεί την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και να γίνει κάτοικος Φαλήρου.

Ο Μπάμπα πέρασε σχεδόν πέντε χρόνια στο Ορλάντο, από το 2018 και έπειτα, συνυπάρχοντας με τον Φουρνιέ ως το 2021, όταν και ο Γάλλος μετακόμισε στους Σέλτικς. Οι δυο τους έχουν προλάβει να παίξουν ως συμπαίκτες σε 115 παιχνίδια στο NBA.

I was there bro. Now send me my damn jersey pls and thank you. pic.twitter.com/Ci37Sw9FSN