Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς επιστρέφει στην Euroleague, όντας πλέον παίκτης της Ντουμπάι BC.

Στη Ντουμπάι BC με κάθε επισημότητα πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλέκσα Αβράμοβιτς, με την ομάδα της ABA Liga να ανακοινώνει την απόκτησή του, το μεσημέρι της Τετάρτης (9/7).

Ύστερα από μία σεζόν στη VTB με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο 30χρονος γκαρντ από τη Σερβία επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την περίοδο που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο από 12,2 πόντους με 2,8 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ σε 20:08 λεπτά εντός παρκέ.

Welcome to your new home, Aleksa 🤎🤍🖤 pic.twitter.com/xHLcTjaVMN