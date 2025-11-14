Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της ημέρας στη Εuroleague
Η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague συνεχίζεται και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (14/11) στο Μιλάνο την Αρμάνι, για την 11η αγωνιστική του θεσμού.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα ψάξουν την 8η νίκη τους στη διοργάνωση, σε μια αναμέτρηση που θα κάνει τζάμπολ στις 21:30 και θα παρακολουθήσετε ζωντανά από το Novasports Prime.
Η ημέρα ανοίγει στις 18:00, με την Ντουμπάι να αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις Κάουνας, σε ζωντανή μετάδοση από το Novasports Start.
Ακολουθεί στις 19:00 η αναμέτρηση Ανατολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Novasports 5.
Στις 21:00 η Βιλερμπάν φιλοξενεί την Παρτίζαν, με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από το Novasports 6.
Τέλος, στις 21:30, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια, σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports 4.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός (21:30, Novasports Prime)
- Ντουμπάι - Ζαλγκίρις Κάουνας (18:00, Novasports Start)
- Ανατολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου (19:00, Novasports 5)
- Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00, Novasports 6)
- Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια (21:30, Novasports 4)
