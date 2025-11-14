Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (14/11) ματς της Euroleague, με τη «μάχη» του Ολυμπιακού να ξεχωρίζει.

Η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague συνεχίζεται και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (14/11) στο Μιλάνο την Αρμάνι, για την 11η αγωνιστική του θεσμού.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ψάξουν την 8η νίκη τους στη διοργάνωση, σε μια αναμέτρηση που θα κάνει τζάμπολ στις 21:30 και θα παρακολουθήσετε ζωντανά από το Novasports Prime.

Η ημέρα ανοίγει στις 18:00, με την Ντουμπάι να αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις Κάουνας, σε ζωντανή μετάδοση από το Novasports Start.

Ακολουθεί στις 19:00 η αναμέτρηση Ανατολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Novasports 5.

Στις 21:00 η Βιλερμπάν φιλοξενεί την Παρτίζαν, με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από το Novasports 6.

Τέλος, στις 21:30, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια, σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports 4.

Οι μεταδόσεις της ημέρας