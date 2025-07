Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Τζόρνταν Νουόρα για την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν.

Μετά την πρώτη του θητεία στην Euroleague με τη φανέλα της Αναντολού Εφές, ο Αμερικανός γκαρντ θα μετακομίσει στο Βελιγράδι για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα.

Οι Σέρβοι ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Τζόρνταν Νουόρα ο οποίος θα πάρει θέση στην περιφέρεια της ομάδας.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 37 ματς της Euroleague και είχε κατά μέσο όρο 7.6 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και σούταρε με 51% στα δίποντα και 34% στα τρίποντα.

КК Црвена звезда Меридианбет обавештава јавност да је ново појачање нашег тима амерички бек Џордан Нвора!



Бивши играч Анадолу Ефеса и некадашњи НБА шампион потписао је уговор са нашим клубом и представлљаће велико појачање за црвено-беле!



