Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είναι πλέον ο Τάισον Κάρτερ, μετά την επιτυχημένη θητεία του στην Ισπανία και τη Μάλαγα.

Στον Ερυθρό Αστέρα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάισον Κάρτερ. Ο 27χρονος Αμερικανός και πρώην γκαρντ του Λαυρίου, άφησε πίσω του τη Μάλαγα και συμφώνησε με τους Σέρβους, αποτελώντας τη νέα προσθήκη στους γκαρντ.

Ο Κάρτερ άλλωστε άφησε τα διαπιστευτήριά του με τους Ανδαλουσιάνους, όντας ο MVP του Final Four στο BCL για τη φετινή σεζόν, με τη Μάλαγα να φτάνει και πάλι στον τίτλο.

Τη σεζόν που πέρασε, ο Κάρτερ μέτρησε 12.8 πόντους, 4.3 ασίστ, 1.8 ριμπάουντ στο BCL, επιστρέφοντας ξανά στην EuroLeague, μετά και το πέρασμά του από τη Ζενίτ.

