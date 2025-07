Η Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας με την απόκτηση του Μίκαελ Γιάντουνεν με διετές συμβόλαιο.

Η Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε επίσημα τις μεταγραφικές της κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μίκαελ Γιάντουνεν. Ο 25χρονος Φινλανδός φόργουορντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, καλύπτοντας – εν μέρει – το κενό που αφήνει η αποχώρηση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις για τους Φοίνιξ Σανς.

Bu yalnızca bir heykel değil. Bu yeni hikayenin yeni savaşçısı. 🔥



Fin forvet Mikael Jantunen sarı mirasın parçası olmaya geliyor! Tam burada, hemen şimdi! 💛💙



Welcome to our family Mikael!#YellowLegacy pic.twitter.com/kcwCcUTYqt