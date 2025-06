Ο Ερυθρός Αστέρας ενισχύθηκε κάτω από το καλάθι με την απόκτηση του Εμπούκα Ιζούντου από τη Γαλατάσαραϊ για τα επόμενα δύο χρόνια (1+1).

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την απόκτηση του σέντερ Εμπούκα Ιζούντου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο χρόνων (1+1) και αναμένεται να αποτελέσει σημαντική ενίσχυση στη θέση του «5» για την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

КК Црвена звезда Меридианбет обавештава јавност да је нови члан нашег тима центар Ебука Изунду.



Један од најбољих скакача Лиге Шампиона и турске лиге потписао је у уговор са црвено-белима и представљаће велико појачање на позицији центра.



Welcome to Red and Whites, Ebuka! 🔴⚪️… pic.twitter.com/995JlXM97H