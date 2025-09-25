Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 82-80: Πήρε την τρίτη θέση στο Super Cup η ομάδα του Σφαιρόπουλου
Την τρίτη θέση στο Super Cup της VTB League κατέκτησε ο Ερυθρός Αστέρας επικρατώντας με 82-90 της Dubai BC.
Треће место на ВТБ Суперкупу за крај припремног периода 🔴⚪️💪🏻#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/n9mq3DcW81— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) September 25, 2025
Για τον Ερυθρό Αστέρα, κορυφαίος σκόρερ αναδείχθηκε ο Τζόρνταν Νουόρα, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους (1/6 τρίποντα) και 5 ριμπάουντ, ενώ σημαντική συμβολή είχαν και οι Τσίμα Μονέκε και Τάισον Κάρτερ που πρόσθεσαν από 15 πόντους ο καθένας.Εντωμεταξύ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Αϊζάια Κάνααν υπέστη ένα χτύπημα στο γόνατο κι αναμένεται να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.
Στον αντίποδα για την Dubai BC ο Κόστα Κόντιτς είχε 15 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά και 4 λάθη, ενώ ο Nτζάναν Μούσα κατέγραψε 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-41, 59-61, 82-80
