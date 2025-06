Βίρτους: «Πήραμε Βιλντόζα, θέλουμε ακόμα ένα μεγάλο όνομα και έναν Ιταλό»

Ο πρόεδρος της Βίρτους Μπολόνια επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τον Λούκα Βιλντόζα ενώ αποκάλυψε ότι η ομάδα προσπαθεί να αποκτήσει και άλλους σημαντικούς παίκτες.

Ο Λούκα Βιλντόζα, όπως έγινε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωση την Τετάρτη (25/6), αποτελεί πλέον παρελθόν από τον Ολυμπιακό ενώ όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Βίρτους Μπολόνια, ο Αργεντίνος γκαρντ φαίνεται πως έχει βρει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μετέφερε ο Ντάριο Ρονζούλι τα λόγια του Μάσιμο Ζανέτι, έχουν ήδη πέσει οι υπογραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ όπως ανέφερε ο ίδιος, γίνεται η προσπάθεια για την απόκτηση ενός ακόμη σημαντικού παίκτη αλλά και ενός Ιταλού.

«Υπογράψαμε τον Βιλντόζα, δουλεύομε για ένα ακόμη μεγάλο όνομα και έναν πολύτιμο Ιταλό... Ο Μπελινέλι θα μείνει μαζί μας, πρέπει να βρούμε σε ποιον ρόλο».

Zanetti: "Abbiamo preso Vildoza, stiamo lavorando per un altro grosso nome e un italiano di valore. La campagna abbonamenti partirà il 7 luglio. Per lo sponsor siamo in dirittura di arrivo. Belinelli? Resterà con noi, dobbiamo capire in che veste"#Virtus