Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Λούκα Βιλντόζα.

Το μέλλον του του Λούκα Βιλντόζα στον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα φαινόταν αβέβαιο με αρκετές φήμες να τον συνδέουν με άλλες ομάδες της Euroleague. Ο Ολυμπιακός, το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Αργεντίνο γκαρντ.

Οι δύο πλευρές, όπως είχε αναφέρει το ρεπορτάζ του Gazzetta, πραγματοποίησαν μία συνάντηση με σκοπό τη συζήτηση ενόψει της νέας σεζόν και αν ο παίκτης θα έμενε για τον έναν ακόμη χρόνο που είχε στο συμβόλαιό του.

Όπως φαίνεται τελικά, ο παίκτης και η διοίκηση αποφάσισαν να συνεχίσουν σε χωριστούς δρόμους, με την ΚΑΕ να τον ευχαριστεί για την προσφορά του. Κατά τη διάρκεια της σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο ίδιος μετρούσε κατά μέσο όρο από 4,8 πόντους με 2,7 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ σε 17:40 λεπτά εντός παρκέ, στο επίπεδο της Euroleague.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Λούκα Βιλντόζα.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αργεντινό πλέι μέικερ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του.

🙏❤️Thank you Luca Vildoza for all the passion and heart you gave to the team!



Wishing you nothing but success in your next chapter!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/h5pgds3k7t