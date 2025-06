Παίκτης της Μπαρτσελόνα θα γίνει ο Γουίλ Κλάιμπερν σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο.

Συνεχίζει να βελτιώνει το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν η Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Τσέμα Ντε Λούκας, ο Γουίλ Κλάιμπερν ήρθε σε συμφωνία με τους Καταλανούς και θα φορά τη φανέλα της ομάδας για τη σεζόν 2025/26, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την ΤΣΣΚΑ στο παρελθόν φέτος μέτρησε 10.4 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ μέσο όρο στο πρωτάθλημα Ιταλίας, ενώ ειχε 13.8 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά ματς στη EuroLeague.

Στα 35 του χρόνια, ο Αμερικανός θέλει να ψάξει άλλη μια Euroleague και οι Καταλανοί την επιστροφή στην κορυφή μετά το 2010, τότε που είχαν επικρατήσει του Ολυμπιακού στον τελικό.

ÚLTIMA HORA: Will Clyburn ha cerrado su fichaje por el Barça para la próxima temporada. @oscarherreros fue el primero en avanzar la opción y @arbarkas las negociaciones.



Will Clyburn has finalized his signing with Barça for next season.