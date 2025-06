Βρούτσης: «Το ΣΕΦ πρέπει να πάει στον Ολυμπιακό, η Ελλάδα έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για το Final Four»

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αναφέρθηκε στη διαδικασία παραχώρησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και σχολίασε την υποψηφιότητα για τη διοργάνωση του Final Four της Euroleague στην Αθήνα το 2026.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, φιλοξενήθηκε στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη διαδικασία παραχώρησης του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας πως η όποια καθυστέρηση υπάρχει στο θέμα αφορά την προσπάθεια διασφάλισης του δημοσίου αισθήματος.

Επίσης, ανέφερε πως ο στόχος της Κυβέρνησης είναι να υπάρξει μία κατάσταση ισονομίας, σε σύγκριση με την παραχώρηση του ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκού.

«Το ΣΕΦ πρέπει να πάει στον Ολυμπιακό. Πρέπει να γίνει μία διαδικασία συζήτησης, ώστε να γίνει μία αντιστάθμιση ανάλογη με αυτήν της παραχώρησης του ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκό. Η Πολιτεία θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μία κατάσταση ισονομίας στις δύο περιπτώσεις. Η Πολιτεία έχει αποφασίσει ότι το ΣΕΦ πρέπει να δοθεί στον Ολυμπιακό. Η καθυστέρηση που υπάρχει είναι για να προστατευθεί το δημόσιο αίσθημα, αναφορικά με τις διατυπώσεις που πρέπει να υπάρξουν στη συμφωνία. Βρισκόμαστε ακόμα με τη διαδικασία σε εξέλιξη» ανέφερε σχετικά.

«Οι καλύτερες προϋποθέσεις για το Final Four»

Ακολούθως, τόνισε την επιθυμία της Κυβέρνησης για την ανάληψη της διοργάνωσης του Final Four της EuroLeague το 2026 στην Αθήνα: «Εγώ μιλάω εξ ονόματος του ελληνικού αθλητισμού. Υπήρχε με τον Κυριάκο Πιερρακάκη η δυνατότητα εξεύρεσης πόρων. Ήταν δύσκολη απόφαση, διότι πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό. Το μεγάλο όφελος είναι η εξωστρέφεια της Ελλάδας με τη διεξαγωγή του Final Four στην Ελλάδα. Για αυτό και στείλαμε την επιστολή στην Euroleague, ότι είμαστε στη διάθεσή της για να διοργανωθεί το Final Four του 2026 στη χώρα μας.

Το μπάσκετ ενώνει, εμείς αυτό κοιτάμε. Εύχομαι η προσπάθειά μας να ευοδωθεί. Η Ελλάδα έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για να διεξαχθεί το Final-Four. Μην βλέπετε το ΟΑΚΑ σαν γήπεδο του Παναθηναϊκού σε αυτούς τους αγώνες, αλλά σαν γήπεδο της Ελλάδας. Ζητήσαμε να μας αξιολογήσουν για τις προϋποθέσεις και τις υποδομές μας, ώστε να γίνει η διοργάνωση εδώ».