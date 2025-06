Πιτίνο για Παπαπέτρου: «Τυχερός που πέρασα μαζί του δύο χρόνια, όχι μόνο ταλαντούχος αλλά και ένας υπέροχος άνθρωπος»

Το δικό του μήνυμα για τον Ιωάννη Παπαπέτρου ανέβασε στο twitter ο Ρικ Πιτίνο, με τον οποίο συνυπήρξαν για μία διετία στον Παναθηναϊκό.

Ο Ρικ Πιτίνο δε θα μπορούσε να μη μιλήσει για τον Ιωάννη Παπαπέτρου. Ο 31χρονος έβαλε οριστικό τέλος στην καριέρα του, είδηση την οποία έκανε γνωστή με ένα συγκινητικό ποστάρισμα στο instagram.

Με τον Πιτίνο, που διατέλεσε προπονητής στον Παναθηναϊκό από το 2018 έως το 2020, όταν και η σεζόν σταμάτησε λόγω κορονοϊού, να γράφει στο twitter για τα όσα πέρασαν μαζί στην κοινή τους θητεία.

«Ήμουν τυχερός που πέρασα δύο χρόνια με τον Ιωάννη Παπαπέτρου. Δεν ήταν μόνο ένας αφοσιωμένος ταλαντούχος παίκτης ομάδας, αλλά και ένας υπέροχος άνθρωπος εκτός γηπέδου. Αποτελεί απόλυτη τιμή για το μπάσκετ στην Ελλάδα. Καλή τύχη Παπ, καλή τύχη!».

I was fortunate to spend two years with Ioannis Papapetrou. He was not only a dedicated talented team player but a wonderful person off the court. A total credit to basketball in Greece . Good luck Pap, much happiness! https://t.co/JUkR9PFzyQ