Μονακό για Φαλ: «Ξέρουμε πόσο σκληροί είναι οι μακροχρόνιοι τραυματισμοί, ταχεία ανάρρωση»

H Mονακό ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Φαλ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το ΟΑΚΑ στο Game 3 των τελικών και έχει πλέον το προβάδισμα με 2-1 στις νίκες πριν το αποψινό ματς στο ΣΕΦ (21:00). Παρόλά αυτά στον τρίτο τελικό ο Μουστάφα Φαλ είναι ο μεγάλος άτυχος.

Όπως ενημέρωσε ο Ολυμπιακός, μετά και τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Γάλλος, υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο, κάτι που θα τον αφήσει εκτός για τους επόμενους 10-12 μήνες.

Η Μονακό έδειξε πως είναι δίπλα στον Γάλλο και με ανάρτηση της του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση: «Ξέρουμε πόσο σκληροί είναι οι μακροχρόνιοι τραυματισμοί: πνευματικά και σωματικά. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε εσένα, Μουστάφα Φαλ».

We know how tough long injuries are: mentally and physically.



Wishing a speedy recovery to you, @moustaphafall15 🙏