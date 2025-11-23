Ο Έλι Οκόμπο σκόραρε 28 πόντους, αλλά αστόχησε στο νικητήριο σουτ και η Μονακό, χωρίς τον Μάικ Τζέιμς, ηττήθηκε από τη Μπουργκ με 89-91.

Η Μονακό (7-2) δεν είχε τον Μάικ Τζέιμς, ένεκα της τιμωρίας του στο γαλλικό πρωτάθλημα και ηττήθηκε από την Μπουργκ (5-4) σε ένα πολύ οριακό ματς, με 89-91.

Ο Άνταμ Μοκόκα εκτέλεσε για τρεις, με 5'' στο ρολόι και έγραψε το 89-91 υπέρ της Μπουργκ, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία ανατροπή.

Νωρίτερα, η Μονακό είχε προηγηθεί με 89-86 αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της στα 38'' που απέμεναν. Ο Έλι Οκόμπο ήταν ο καλύτερος παίκτης της Μονακό, με 28 πόντους και 10/13 δίποντα, αλλά αστόχησε στο τελευταίο σουτ.

Η Μονακό είχε 5'' αλλά ο Οκόμπο βρήκε σίδερο και έτσι η Μπουργκ πανηγύρισε τη νίκη. Διψήφιοι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν και οι Νίκολα Μίροτιτς με 13, Ματ Στράζελ με 11.

Όσον αφορά τους νικητές, ο Άνταμ Μοκόκα πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με 23 πόντους και 14 ριμπάουντ, δίνοντας στην ομάδα του τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 52-44, 71-64, 89-91