Ο Μάικ Τζέιμς, θα στερήσει τις υπηρεσίες του στη Μονακό για τις επόμενες τρεις αγωνιστικές του γαλλικού πρωταθλήματος.

Χωρίς τον Μάικ Τζέιμς θα πρέπει να παίξει η Μονακό στα επόμενα τρία παιχνίδια του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η Νομική, Πειθαρχική και Κανονιστική Επιτροπή της γαλλικής λίγκα, επέβαλε ποινή τριών αγωνιστικών στον Μάικ Τζέιμς για τη συμπεριφορά του στην αναμέτρηση της Μονακό κόντρα στη Λε Μαν.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποβλήθηκε από το παιχνίδι και στη συνέχεια ξέσπασε στο twitter, με σχόλια που αφορούσαν στις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα.

Έπειτα από αυτή την κρίση, ο Βασίλης Σπανούλης, δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Τζέιμς για τα ματς κόντρα στην Μπουργκ (23/11), στην Ντιζόν (06/12) και στη Στρασμπούργκ (14/12).

Ο Τζέιμς, τη φετινή χρονιά στο γαλλικό πρωτάθλημα μετράει 22 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 5.3 μ.ο ανά παιχνίδι.