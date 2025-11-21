Μονακό: Χάνει τον Τζέιμς για τρεις αγωνιστικές
Χωρίς τον Μάικ Τζέιμς θα πρέπει να παίξει η Μονακό στα επόμενα τρία παιχνίδια του γαλλικού πρωταθλήματος.
Η Νομική, Πειθαρχική και Κανονιστική Επιτροπή της γαλλικής λίγκα, επέβαλε ποινή τριών αγωνιστικών στον Μάικ Τζέιμς για τη συμπεριφορά του στην αναμέτρηση της Μονακό κόντρα στη Λε Μαν.
Ο Αμερικανός γκαρντ αποβλήθηκε από το παιχνίδι και στη συνέχεια ξέσπασε στο twitter, με σχόλια που αφορούσαν στις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα.
Έπειτα από αυτή την κρίση, ο Βασίλης Σπανούλης, δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Τζέιμς για τα ματς κόντρα στην Μπουργκ (23/11), στην Ντιζόν (06/12) και στη Στρασμπούργκ (14/12).
Ο Τζέιμς, τη φετινή χρονιά στο γαλλικό πρωτάθλημα μετράει 22 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 5.3 μ.ο ανά παιχνίδι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.