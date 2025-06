Ο Σκότι Γουίλμπεκιν όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει να παίζει στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρ.

Μπορεί ο Σκότι Γουίλμπεκιν να στάθηκε άτυχος φέτος λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στο ξεκίνημα της σεζόν και να μην έπαιξε στο Final Four, ωστόσο η Φενέρ κατέκτησε τη Euroleague.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τσέμα Ντε Λούκας που επικαλείται και τον Ισραηλινό συνάδελφο του Moses, ο Αμερικανός παραμένει στην ομάδα του Σάρας με συμβόλαιο 1+1 ετών.

Φέτος πρόλαβε να παίξει μόνο δύο λεπτά στη Euroleague πριν τραυματιστεί και στο ματς με τον Ολυμπιακό. Tην σεζόν 2023-24 είχε 13 πόντους, 3.3 ασίστ ανά ματς και 40.1% τρίποντα με τη φανέλα της Φενέρ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ÚLTIMA HORA. El Fenerbahçe ya ha firmado la renovación de 1+1 con Scottie Wilbekin. @MosesB1 fue el primero en adelantar los contactos para la extensión de contrato.



Fenerbahçe has already signed a 1+1 contract extension with Scottie Wilbekin. @MosesB1 first to report.