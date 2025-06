Ο δημοσιογράφος Τσέμα Ντε Λόύκας αναφέρει πως ο Βάσα Μίτσιτς βρίσκεται κοντά στην Φενέρ.

Η Φενέρ συνεχίζει να είναι πεινασμένη για να κάνει το back to back τη νέα σεζόν στη Euroleague όπως όλα δείχνουν. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Τσέμα Ντε Λούκας ο Βασίλιε Μίτσιτς βρίσκεται κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Σάρας που θριάμβευσε φέτος, νικώντας την Μονακό στον τελικό

Ρεπορτάζ της «Meridian Sport» πριν λίγες μέρες ανάφερε πως στην κούρσα για την απόκτησή του μπαίνει η Ρεάλ Μαδρίτης. Επιπλέον λίγες μέρες νωρίτερα ισραηλινό δημοσίευμα έβαλε στο κόλπο και τον Ολυμπιακό.

Το Gazzetta είχε αναφερθεί στην περίπτωση Μίτσιτς για τους Πειραιώτες και τι ίσχυε κατά τη διάρκεια του Final Four της Euroleague.

Τη φετινή σεζόν στο NBA φόρεσε τη φανέλα των Σάρλοτ Χόρνετς και Φοίνιξ Σανς έχοντας κατά μέσο όρο από 6,6 πόντους με 2,2 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ. Στο παρελθόν έχει κατακτήσει δύο φορές την Euroleague (2021,2022) με την Εφές του Αταμάν και έχει αναδειχθεί το 2021 MVP της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση που πάει στους Τούρκους ανεβάζει επίπεδο τη γραμμή των γκαρντ της, κάνοντας την ακόμα πιο ισχυρή.

ÚLTIMA HORA: El Fenerbahçe está cerca de cerrar la vuelta de Vasilije Micić desde la #NBA a la #Euroleague.



