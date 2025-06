Τρομερό σκηνικό σε livestream του Σρέντερ: Δεν ήξερε ποιος είναι ο Μπαρτζώκας!

Ο Ντένις Σρέντερ, όπως φάνηκε μέσα από ένα απόσπασμα ενός livestream που έκανε ο ίδιος, δεν ήξερε ποιος είναι ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ντένις Σρέντερ, είναι ένας από τους Ευρωπαίους παίκτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο NBA, προσπαθώντας να βρει την θέση του στην απέναντι πλευρά της Αμερικής.

Ο Γερμανός γκαρντ, ο οποίος έχει μία αρκετά ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό, «χτύπησε» για μία ακόμη φορά. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ενός livestream που έκανε ο ίδιος, μέσα από το απόσπασμα που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται πως δεν ήξερε ποιος είναι ο Γιώργος Μπαρτζώκας!

Για την ακρίβεια, ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Ποίος είναι ο Μπαρτζώκας; Ποίος είναι αυτός;».

Olympiacos fans asked Dennis Schroder about coach Giorgos Bartzokas😂



Dennis I think that you have to improve your @EuroLeague knowledge😎#basketballmaniacs #basketball #olympiacosbc #schroder #paobc #euroleague pic.twitter.com/gSbqgpS7XC