Η Μονακό ενημέρωσε ότι ο Μάικ Τζέιμς έχει τεθεί προσωρινά εκτός ομάδας λόγω παραβίασης των εσωτερικών κανονισμών του συλλόγου!

Τα playoffs στη Γαλλία βρίσκονται σε εξέλιξη και η Μονακό ενημέρωσε αιφνιδιαστικά το βράδυ της Δευτέρας 2/6 πως ο Μάικ Τζέιμς τέθηκε εκτός ομάδας!

«Ο Μάικ Τζέιμς τέθηκε προσωρινά και προληπτικά σε διαθεσιμότητα λόγω παραβίασης των εσωτερικών κανονισμών του συλλόγου. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και συλλογή εξηγήσεων από τον ίδιο τον εμπλεκόμενο» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Μονεγάσκων.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν εκτός δωδεκάδας στα τρία ματς της Μονακό με τη Λε Μαν στα προημιτελικά του γαλλικού πρωταθλήματος.

Σε 41 συμμετοχές στη φετινή EuroLeague, o Τζέιμς μέτρησε 15.9 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και 1.1 κλεψίματα μ.ό., φτάνοντας ως τον τελικό της διοργάνωσης όπου η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε.

