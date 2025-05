Ο Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο πλευρό του στο Άμπου Ντάμπι και την προσπάθεια που έκανε στο Final Four της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός, έχοντας αφήσει το Final Four του Άμπου Ντάμπι στο παρελθόν και έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του για την τρέχουσα σεζόν στην Euroleague, στρέφει την προσοχή του πλέον στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Η «πράσινη» ΚΑΕ μέσα από δημοσίευση με φωτογραφίες από την Etihad Arena όπου φαίνονταν οι οργανωμένοι φίλαθλοι του «τριφυλλιού», ευχαρίστησε του οπαδούς που βρέθηκαν στο πλευρό του συνόλου του Εργκίν Αταμάν.

«Ευχαριστούμε που για μία ακόμη φορά δείξατε ότι αυτός ο δεσμός δεν έχει σύνορα!

Με εσάς στο πλευρό μας, νιώθουμε πιο δυνατοί».

#PAOFans, thank you for showing once again that this bond has no borders! 💚☘️



With you by our side, we feel stronger!#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp #F4GLORY pic.twitter.com/DsRAGQgPwG