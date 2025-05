Όσμαν στο Gazzetta: «Ανατριχιάζω όταν σκέφτομαι το ενδεχόμενο να κατακτήσουμε τη EuroLeague» (vid)

Ο Τσέντι Όσμαν μίλησε στην κάμερα του Gazzetta και δήλωσε πώς λατρεύει το ενδεχόμενο ενός ελληνικού τελικού, ενώ τόνισε πώς σε κάθε παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι και προετοιμάζεται για το Final Four 2025 όπου θα χρειαστεί να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή της EuroLeague.

Ο Τσέντι Όσμαν μίλησε στην κάμερα του Gazzetta ενόψει του πρώτου ημιτελικού του Final Four 2025 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε.

Αναλυτικά:

Σχετικά με το πώς έχει προετοιμαστεί η ομάδα: «Όλα έχουν πάει καλά μέχρι στιγμής. Όλοι είναι έτοιμοι κι έχουν κίνητρο. Κάναμε την τελευταία προπόνηση και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα επιστρέψουμε στο γήπεδο και να παίξουμε στο ματς του ημιτελικού».

Για το αν είναι δύσκολο για εκείνον που συμμετέχει για πρώτη φορά σε Final Four δεδομένης της εμπειρίας του: «Δεν είναι δύσκολο για μένα και μου αρέσει που είμαι εδώ. Έχω βρεθεί ξανά σε τέτοια κατάσταση στο παρελθόν, οπότε σίγουρα είμαι ενθουσιασμένος. Έχω βρεθεί ξανά σε τελικό και ξέρω τι να περιμένω. Είμαι έτοιμος να μπω στο παρκέ αύριο».

Για τη σύγκριση των τελικών του NBA με την παρουσία σε Final Four: «Ναι μπορείτε να με πείτε και rookie. Είναι το πρώτο μου Final Four και είναι μόνο ένα παιχνίδι τώρα do or die. Είμαστε μόλις δύο παιχνίδια μακριά από τον τίτλο. Αυτό μας δίνει κίνητρο και γι' αυτό δουλεύαμε όλη τη χρονιά».

Για το ματσάρισμα με τη Φενέρμπαχτσε: «Είναι καλό. Είναι πολύ σκληρή ομάδα κι έχουν εξαιρετικούς παίκτες και προπονητή. Τους νικήσαμε δύο φορές, όμως αυτά τα παιχνίδια ήταν πολύ κοντά. Πρέπει να δώσουμε προσοχή στις μικρές λεπτομέρειες, στην επίθεση και στα ριμπάουντ και θα δούμε πώς θα παέι».

Για το αν νιώθει πως ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί: «Ναι όποτε ο Παναθηναϊκός παίζει είναι πάντα το φαβορί. Είναι απλά ακόμα ένα παιχνίδι για το οποίο είμαστε ενθουσιασμένοι, αλλά πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να το πάμε παιχνίδι με παιχνίδι».

Για το αν έχει στο μυαλό του την πιθανότητα ενός ελληνικού τελικού: «Ναι γιατί όχι; Θα το λάτρευα αυτό. Πρώτα πρέπει να δούμε το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε και μετά θα δούμε τι θα συμβεί».

Για το αν έχει μάθει κάποιο νέο σύνθημα αν ο Παναθηναϊκός κάνει δικό του το τρόπαιο: «Ίσως, ίσως, γιατί όχι; Όταν σκέφτομαι το ενδεχόμενο να κατακτήσουμε τη EuroLeague, ανατριχιάζω. Χρειάζεται να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να δούμε πώς θα πάει».