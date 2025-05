Η Euroleague ζήτησε από τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς να πει ποια ομάδα πιστεύει ότι θα πάρει το Final Four στο Άμπου Ντάμπι και εκείνος ξεχώρισε τη Φενέρμπαχτσε.

Το Άμπου Ντάμπι έχει αρχίσει να κινείται σε ρυθμούς Final Four 2025 και το μπασκετικό κοινό της Ευρώπης μετράει αντίστροφα πλέον για την έναρξη των κρίσιμων αγώνων, με το βλέμμα πάντα στραμμένο στο τρόπαιο της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Μονακό και η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζονται πλέον για τους ημιτελικούς της Παρασκευής (21/5), με το ενδεχόμενο του «ελληνικού» τελικού (23/5, 20:00) να είναι ανοιχτό μίας που το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης (21/5, 18:00) και η ομάδα του Πειραιά θα αντιμετωπίσει εκείνη του Μόντε Κάρλο (21/5, 21:00).

Η Euroleague, στο πλαίσιο του... πυρετού για το Final Four, ζήτησε από τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς να ξεχωρίσει μία από τις τέσσερις ομάδες για την κατάκτηση, με τον ίδιο να διαλέγει τελικά τη Φενέρμπαχτσε, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε το 2017 την κορυφή της Ευρώπης κόντρα στον Ολυμπιακό.

He made history with @FBBasketbol 8 years ago today 🏆



His prediction for the 2025 #F4GLORY? @LeaderOfHorde is 🟡🔵 pic.twitter.com/oVcifAerhZ