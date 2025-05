Ο Γιώργος Κούβαρης ακολούθησε την αποστολή του Παναθηναϊκού στο Άμπου Ντάμπι και μεταφέρει κλίμα και εικόνες από το «πράσινο» στρατόπεδο ενόψει του Final Four όπου θα κληθεί να υπερασπιστεί τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης.

Άμπου Ντάμπι, λοιπόν. Ήγγικεν η ώρα για το Final Four της Euroleague καθώς το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ βρίσκεται προ των πυλών. Με διαφορετικό και άκρως ασυνήθιστο φόντο φέτος. Όχι σε κάποια ευρωπαϊκή μεγαλούπολη και ούτε σε γνώριμες εικόνες. Αν μη τι άλλο θα είναι μια άκρως νέα εμπειρία. Για όλους.

Η καρδιά του Final Four θα χτυπήσει για πρώτη φορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα σκήπτρα του Πρωταθλητή Ευρώπης τα οποία κατέκτησε πριν από έναν χρόνο στο Βερολίνο. Εκεί όπου κυριάρχησε το μότο «The King is back» για την επιστροφή του «βασιλιά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην κορυφή του θρόνου. Φέτος;

Φέτος οι «πράσινοι» θέλουν να γίνουν... σεΐχηδες στο «Yas Island» του Άμπου Ντάμπι το οποίο και φιλοξενεί το φετινό Final Four. Εύκολο; Σε καμία, μα καμία, περίπτωση. Εφικτό; Φυσικά και εφικτό. Για τον Πρωταθλητή Ευρώπης μιλάμε. Είναι δυνατό να μην είναι εφικτό; Αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό ταξίδεψε ο Παναθηναϊκός στην Μέση Ανατολή. Για να γράψει τη δική του ιστορία με μία «back to back» Euroleague!

Σύμμαχοι για το Final Four 2025 η ηρεμία και η λιγότερη πίεση

Θα σας πω κάτι που παρατήρησα ταξιδεύοντας με την αποστολή της ομάδας στο Άμπου Ντάμπι. Και θεωρώ ότι είναι αυτό που αποπνέει όλη η ομάδα. Παρακολουθώντας και τη γλώσσα του σώματος, ο Παναθηναϊκός βγάζει μια ηρεμία. Και επειδή φέτος ακολούθησα τους «πράσινους» στα περισσότερα ταξίδια για τα ματς της Euroleague, ομολογώ ότι υπήρχε η ίδια ηρεμία σαν να είχαν μπροστά τους οι παίκτες ένα απλό ματς της κανονικής περιόδου. Βέβαια η καρδούλα τους ξέρει πώς μπορούν και «καθαρίζουν» το μυαλό τους από όλη την περιρρέουσα ατμόσφαιρα ωστόσο ούτε βάζουν βάρος στους εαυτούς τους, ούτε έξτρα πίεση.

Και γιατί να έχουν πίεση; Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πίεση που έχει ο Ολυμπιακός για παράδειγμα όπου το «πρέπει» είναι πιο μεγάλο και από το ύψος του... Μπουρζ Χαλίφα στο γειτονικό Ντουμπάι, ούτε ακόμα την πίεση της Φενέρμπαχτσε. Ναι, σίγουρα είναι ο Πρωταθλητής Ευρώπης που θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του, αλλά στην τελική, ακόμα και αν δεν φτάσει στο «back to back», κανείς δεν μπορεί να του πει τίποτα. Πέρυσι έβγαλε από πάνω του τη «ρετσινιά» των 12-13 χρόνων χωρίς Final Four και τρόπαιο αντίστοιχα και τώρα μπορεί να κοιτάζει όλες τις άλλες ομάδες αφ' υψηλού.

Ξαναλέω όμως. Πήγε για να το ξαναπάρει. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Όμως από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό το «βάρος», αυτομάτως άπαντες είναι ήρεμοι και προσηλωμένοι στον στόχο τους. Όλοι στην αποστολή είχαν το χαμόγελο στα χείλη. Ήταν ευδιάθετοι. Ευδιάθετοι αλλά και συγκεντρωμένοι. «Locked in» όπως λένε και στο Ιλινόι απ' όπου κατάγεται ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω δήλωσε να... «λιμοκτονεί από την πείνα» όταν δέχθηκε ερώτηση για το πόσο «πεινασμένος» είναι σε αυτό το Final Four.

Οικογένεια με όλη τη σημασία της λέξεως

Θέλω να πω ότι ναι μεν υπάρχει αυτή η «ηρεμία» αλλά από την άλλη κανείς δεν θέλει να γυρίσει στην Αθήνα με άδεια τα χέρια. Οι οικογένειες των παικτών στην αποστολή ήταν τρόπον τινά μια αποφόρτιση για τους ίδιους. Ο Τζέριαν Γκραντ με τη φαμίλια του σε πλήρη... σύνθεση. Ο «θείος Χουάντσο» να μην σταματάει το παιχνίδι με τους γιους και την κόρη του Γκραντ. Ο μικρός Κάιρεν Ναν να... αποθεώνει τον μπαμπά του φωνάζοντας την ώρα που περίμεναν τις βαλίτσες στο αεροδρόμιο ρυθμικά «da-ddy, da-ddy».

Ο Εργκίν Άταμαν μαζί με τη σύζυγό του και τον γιο του, Σαρπ. Ο Κώστας Σλούκας με τη σύζυγό του, τη μητερα του και τα δύο του παιδιά. Ο Λορέντζο Μπράουν με την οικογένειά του. Ο Ντίνος Μήτογλου είχε στο πλευρό του τον αδερφό του Σίμο, ο οποίος έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ και τον συνόδευσε (όπως και πέρυσι στο Βερολίνο) στο Άμπου Ντάμπι για το Final Four.

☘️😂 Ο θείος Χουάντσο είναι και στο Άμπου Ντάμπι



📍 Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Γιώργος Κούβαρης #paobc pic.twitter.com/QP9QUrdTq9 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 20, 2025

Το κλίμα στην ομάδα κάτι παραπάνω από ευχάριστο. Ο Ματίας Λεσόρ μέσα στα χαμόγελα. Αν θα παίξει στο Final Four; Αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Ναι μεν έχει ξεκινήσει προπονήσεις αλλά ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Ας περιμένουμε μια-δυο ημέρες ακόμα πριν πούμε το οτιδήποτε. Πάντως εάν και εφόσον τον δούμε στην 12άδα, αυτό σημαίνει ότι θα έχει πάρει το «πράσινο φως» και όπως συνηθίζει ο Άταμαν, εάν υπάρχει το ιατρικό «ΟΚ» και θεωρεί ο ίδιος ότι ο παίκτης είναι έτοιμος, τότε (και μόνο τότε) θα υπολογίζεται κανονικά.

Σε ρυθμούς Final Four το Άμπου Ντάμπι

Η αποστολή του Παναθηναϊκού έφτασε στο Άμπου Ντάμπι λίγο μετά τις 10 το βράδυ τοπική ώρα και μία ώρα αργότερα είχε φτάσει στο ξενοδοχείο «Hilton» όπου θα παραμείνει έως το τέλος του Final Four. Εκεί περίμενε την ομάδα μια ιδιαίτερη υποδοχή καθώς οι ντόπιοι τους υποδέχτηκαν κρατώντας λεπτά ραβδιά από μπαμπού και παίζοντας μουσική, το οποίο ουσιαστικά ήταν το έθιμο Al-Ayyala, η παραδοσιακή τέχνη του Σουλτανάτου του Ομάν. Μάλιστα ο Κέντρικ Ναν ήταν τόσο εντυπωσιασμένος με αυτά που αντίκρισε στο ξενοδοχείο που δεν σταμάτησε να απαθανατίζει τις στιγμές με το τηλέφωνό του.

Ουσιαστικά το Άμπου Ντάμπι άρχισε να ζει και τυπικά σε ρυθμούς Final Four. Οι δρόμοι στο Yas Island έχουν «στολιστεί» από φώτα που παραπέμπουν στο Final Four, είτε με το λογότυπο της Euroleague, είτε με το τρόπαιο, είτε με μπάλες μπάσκετ, είτε με φιγούρες μπασκετμπολίστα, είτε με την επιγραφή του Final Four.

The reigning EuroLeague champions have landed in Abu Dhabi ☘️ pic.twitter.com/9uYAw2LNoe — BasketNews (@BasketNews_com) May 20, 2025

Την Τετάρτη οι ομάδες θα προπονηθούν με κλειστές τις πόρτες (και όχι στην Etihad Arena όπου θα διεξαχθεί το Final Four) ώστε την Πέμπτη (22/5) να δοθεί η εκκίνηση του Final Four με την βράβευση της All 25 Euroleague Team, την συνέντευξη Τύπου και τις επίσημες προπονήσεις και των τεσσάρων ομάδων.