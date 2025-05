Κατά την άφιξη των αποστολών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Άμπου Ντάμπι, οι «πράσινοι» και οι «ερυθρόλευκοι» είδαν ντόπιους να τους υποδέχονται κρατώντας λεπτά ραβδιά από μπαμπού και παίζοντας μουσική!

Οι αποστολές του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού προσγειώθηκαν στο Άμπου Ντάμπι το βράδυ της Τρίτης 20/5, φτάνοντας αρκετές ημέρες πριν από τους ημιτελικούς ώστε να προσαρμοστούν στις συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν στο Εμιράτο.

Τα μέλη των αποστολών των δύο ομάδων ένιωσαν τεράστια έκπληξη κατά την υποδοχή, καθώς τηρήθηκε το έθιμο Al-Ayyala, η παραδοσιακή τέχνη του Σουλτανάτου του Ομάν και κατ' επέκταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με την UNESCO, το Al-Ayyala αποτελεί ένα ζωντανό και παραστατικό πολιτισμικό δρώμενο, το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο στο βορειοδυτικό Ομάν και σε όλες τις περιοχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Πρόκειται για έναν χορό που συνδυάζει μουσική, ρυθμικά χτυπήματα τυμπάνων, απαγγελία ποίησης και θεατρική αναπαράσταση μάχης.

Κατά την εκτέλεσή του, σχηματίζονται δύο παράλληλες γραμμές από περίπου είκοσι άνδρες η καθεμία, οι οποίοι στέκονται αντικριστά κρατώντας λεπτά ραβδιά από μπαμπού, που συμβολίζουν δόρατα ή σπαθιά. Στο κέντρο βρίσκονται οι μουσικοί, που παίζουν κρουστά – από μικρά και μεγάλα τύμπανα έως ντέφια και κύμβαλα από ορείχαλκο. Οι άνδρες κινούν ρυθμικά τα κεφάλια και τα ραβδιά τους, ενώ ταυτόχρονα απαγγέλλουν στίχους με λυρικό περιεχόμενο.

Μάλιστα ο Κέντρικ Ναν έβγαλε το κινητό και τράβηξε video την ιδιαίτερη υποδοχή!

Coach Bartzokas has arrived 🤝



You got him leading @Olympiacos_BC to victory at #F4GLORY? pic.twitter.com/CEWdzeiUfJ