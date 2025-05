Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως το τουρνουά θεσμός «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα διοργανωθεί τον Σεπτέμβριο (18-22) του 2025 στην Αυστραλία.

Μετά τις περσινές εικόνες που ταξίδεψαν σε όλον τον κόσμο από το «Καλλιμάρμαρο», το φετινό «Παύλος Γιαννακόπουλος» αναμένεται ακόμα πιο εντυπωσιακό. Με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει πλέον με κάθε επισημότητα πως το τουρνουά θα διεξαχθεί στην Αυστραλία, από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε δείξει την πρόθεσή της και μετά από αρκετές προσπάθειες πέτυχε τον στόχο της, φέρνοντας το τουρνουά που έχει το όνομα του «Παύλου Γιαννακόπουλου» σε έναν τόπο που κατοικούν αρκετοί Έλληνες στο εξωτερικό.

Τον Παναθηναϊκό βέβαια θα πλαισιώσει η Παρτίζαν, η οποία αγωνίστηκε και πέρσι στο «Καλλιμάρμαρο». Πέραν όμως της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θα δώσουν το παρών και δύο μεγάλες ομάδες της λίγκας στην Αυστραλία. Ο λόγος για τη Sydney Kings και τους Adelaide 36ers.

«Το Παύλος Γιαννακόπουλος έρχεται στην Αυστραλία. Εκεί όπου νιώθουμε σα στο σπίτι μας.

Μια ιστορική στιγμή, αφού η κληρονομιά του Παύλου Γιαννακόπουλου έρχεται στην Αυστραλία για πρώτη φορά.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεργάστηκε με την NBL και την Παρτίζαν, για να παρουσιάσει αυτό το εμβληματικό event και να τιμήσει το όραμα του αγαπημένου μας ηγέτη.

Δύο Ευρωπαίοι γίγαντες. Δύο ομάδες της Αυστραλίας. 18-22 Σεπτεμβρίου»

Pavlos Giannakopoulos Tournament touches down in Australia! Where it feels like home!



A historic moment as the legacy of Pavlos Giannakopoulos heads to Australia for the first time 👀☘️



Panathinaikos BC AKTOR has partnered with @NBL and @PartizanBC to showcase this iconic… pic.twitter.com/TqxcyKhSbc