Όσμαν για το σύνθημα στα ελληνικά: «Το δούλευα καιρό, δεν ήταν τόσο δύσκολο»

Τα... ελληνικά δε φάνηκαν δύσκολα στον Τσέντι Όσμαν, που έμαθε και τραγούδησε σύνθημα του Παναθηναϊκού, δίνοντας ρυθμό στο ΟΑΚΑ αμέσως μετά το φινάλε του Game 5 με την Εφές.

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν ο παίκτης που σφράγισε την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, με μία εκπληκτική εμφάνιση απέναντι στην Εφές στο Game 5.

Και αμέσως μετά το φινάλε ξεσήκωσε τον κόσμο των «πρασίνων», τραγουδώντας σύνθημα στα ελληνικά. Το ΟΑΚΑ... τρελάθηκε στο άκουσμα των ελληνικών του, με τον ίδιο να τονίζει στην κάμερα της EuroLeague πως δεν ήταν τόσο δύσκολο να μάθει τους στίχους.

«Ακόμα και τώρα ανατριχιάζω. Προφανώς μετά το Game 5, δώσαμε μεγάλη μάχη απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα και στα τελευταία δευτερόλεπτα άκουγα 20.000 κόσμο να τραγουδάει το όνομά μου.

Ήταν εκπληκτικό. Στο τέλος ήθελα να τους δείξω αγάπη και σεβασμό που με υποστήριξαν όλη τη σεζόν. Είναι κάτι που δούλευα τον τελευταίο καιρό, είμαι χαρούμενος που το πέτυχα μπροστά σε όλους και τους συμπαίκτες μου. Ένιωσα την υποστήριξή τους όλη τη χρονιά.

Πραγματικά δεν ήταν τόσο δύσκολο. Πήρε λίγο χρόνο αλλά δεν ήταν τόσο δύσκολο. Και μου αρέσει να μαθαίνω νέες γλώσσες».

