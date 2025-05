Στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς γιόρτασαν οι «ερυθρόλευκοι» την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Διοίκηση, προπονητικό team και παίκτες γευμάτισαν στο εστιατόριο «Twenty Five» το οποίο ανήκει στον Άλεκ Πίτερς.

Το «παρών» έδωσαν τόσο οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, όσο και ο αντιπρόεδρος, Γιώργος Σκινδήλιας.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν άμεσα την προετοιμασία για το Final Four αν και προηγείται το Game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL κόντρα στην ΑΕΚ.

