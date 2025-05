Σε μία μεγάλη βραδιά για τον Παναθηναϊκό, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν ξεχνάει τα όσα έζησε η ομάδα την περασμένη σεζόν, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα tweet που είχε κάνει πριν το περσινό Game 5 με τη Μακάμπι.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε άλλη μια σπουδαία εμφάνιση στο Game 5 με την Εφές, παρότι σκόραρε μόλις τρεις πόντους. Ο Ισπανός μάζεψε 11 ριμπάουντ, έκλεψε δύο φορές την μπάλα και μοίρασε μία ασίστ, ενώ έγινε και... κόουτς για μία φάση, παίρνοντας το πινακάκι του Αταμάν για να δώσει οδηγίες στον Όσμαν.

Αμέσως μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί των Τούρκων, που σφράγισε την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, ο Χουάντσο θυμήθηκε το περσινό Game 5 με τη Μακάμπι. Κάνοντας παράθεση το περσινό tweet του, που έγραφε πως το ΟΑΚΑ περιμένει.

Το οποίο και συνόδευσε με τη λεζάντα «καλώς ήρθατε στη ζούγκλα», με τους φίλους του Παναθηναϊκού να εκφράζουν στα σχόλια την αγάπη τους προς το πρόσωπό του.

Welcome to the jungle💚🔥😮‍💨 https://t.co/CziLX6V1TS