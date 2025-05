Ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα τρομερό σερί 22-2 στο πρώτο ημίχρονο του Game 5 με την Αναντολού Εφές.

Στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Αναντολού Εφές στο κρίσιμο και καθοριστικό για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, Game 5, έχοντας το βλέμμα στο Άμπου Ντάμπι.

Το «τριφύλλι» κατάφερε να μπει δυνατά στην αναμέτρηση, με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να φτάνουν στα πρώτα δύο δεκάλεπτα να έχουν τρέξει σερί 22-2! Με αυτόν τον τρόπο η διαφορά εκτοξεύθηκε από το 12-10 στο 34-12.

Not sure if we've seen this before...



22-2 run in a game 5😱 pic.twitter.com/qWT7iCsqCP